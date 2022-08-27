Спасатели локализовали два очага природных пожаров в Балашихе

Очаги природных пожаров в микрорайоне Заря в Кудиновском лесничестве, квартал 26 и в 14 квартале Кучинского лесничества локализованы, сообщил «360» глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Возгорание началось 24 августа, с огнем боролись около 200 пожарных и спасателей. К ликвидации привлекли технику из Балашихи, Богородского городского округа, Павловского Посада, Реутова и Балашихинского военного гарнизона.

«Оперативно пожар был локализован. На сегодняшний момент проведена опашка, закольцовка пожара и сейчас идет проливка очага, чтобы не допустить дальнейшего распространения и полностью погасить пожар», — рассказал Юров.

Для организации проливочных работ задействовали водоподводящую технику с муниципальных предприятий. Последствия пожаров устраняют более 40 человек, на это потребуется еще сутки.

«Погода жаркая, ветер позволяет оперативно распространяться огню, поэтому загорается трава и переходит на лес», — пояснил глава городского округа Балашиха.

Жителям Московской области напоминают, что до 29 августа в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В МЧС России попросили не разводить костры в лесу и не сжигать мусор на природе. В Балашихе патрулирование ведется силами Ногинсклесхоза, полицейских и Центра ГОиЧС. При обнаружении возгорания власти просят звонить по номеру 112.