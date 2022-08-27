Спасатели ликвидировали пожары, на которые жаловались жители Балашихи

Специалисты авиационной группы «Мособлпожспаса» провели обследование подмосковных лесов на предмет выявления лесных пожаров. В ходе очередного рейса на легкомоторном самолете Cessna спасатели исследовали всю восточную часть Московской области.

На борту легкомоторного самолета Cessna двое — пилот и летчик-наблюдатель. Если кто-то видит, что из леса идет дым, информацию об этом передают в пожарные службы конкретного округа.

«Основные пожары возникают после обеда, <…> и Орехово-Зуево у нас довольно часто горит, Ногинский округ в основном был у меня», — рассказал один из специалистов.

Над Балашихой показались первые задымления. Летчик объяснил, что это вчерашние очаги. Там уже поработали пожарные, и теперь людям ничто не грозит. Специалисты все равно осматривают место — на предмет повторного возгорания.

В ходе рейда пилоты выявили задымления в орехово-зуевских лесах. Информацию передали местным властям, там уже работают специалисты.

Авианаблюдателей противопожарно-спасательной службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы, рассказал замначальника специализированного поисково-спасательного отряда № 1 Юрий Объедков. По его словам, для мониторинга ситуации привлекают самолеты ЯК-18Т и Cessna-172.