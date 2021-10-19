Спасатели культуры. «Школа волонтеров наследия» заработала в Подмосковье

«Школа волонтеров наследия» открылась в Московской области. Целью проекта является вовлечение молодежи в добровольческую деятельность по сохранению памятников истории и культуры народов РФ.

Слушателями основной программы обучения станут 90 человек. Они на безвозмездной основе получат знания и навыки, необходимые для участия в проектах по сохранению культурного населения. Молодые люди научатся обрабатывать поверхности из дерева, камня и металла, а также познакомятся с историей волонтерства в культурной сфере.

Занятия «Школы волонтеров наследия» в Подмосковье с 25 сентября проходят в Абрамцевском художественно-промышленном колледже имени Васнецова. Они продлятся до 31 октября. Обучение проводят опытные архитекторы, реставраторы, профильные эксперты и общественные деятели.

Организатором проекта является Минкульт РФ и «Роскультпроект». Партнером в Московской области выступила Общественная палата региона. Всего в 2021 году в проекте участвуют 20 субъектов РФ.

«Волонтеры вносят значительный вклад в сохранение памятников истории и культуры, нередко спасая их от полного разрушения», — отметила глава комиссии ОП Подмосковья по сохранению историко-культурного наследия Галина Маланичева.

Координатор федерального проекта «Школа волонтеров наследия» Олег Пычин подчеркнул, что они готовят не реставраторов, а волонтеров, которые будут готовы оказать помощь.

В Подмосковье много волонтеров интересуются культурой, сообщил начальник Главного управления культурного наследия региона Александр Соловьев. Он указал, что в области 6,2 тысячи памятников.

«Такая школа научит людей, что можно и что нельзя делать с объектами культурного наследия», — сказал Соловьев.

Важность проекта отметил и известный российский кинорежиссер Егор Кончаловский, который возглавляет комиссию по развитию культуры и туризма ОП Московской области.

«Волонтеры наследия — это очень важно. Ведь если человек ничего не знает, он может ходить мимо разрушающегося объекта культурного наследия и так и не осознать масштаб проблемы. Необходимы хотя бы базовые знания, чтобы у молодежи появился не только интерес к историко-культурному наследию, но и желание его спасти», — заявил Кончаловский.

Глава аппарата ОП Подмосковья Александр Тарарев подчеркнул, что волонтер должен понимать, где границы его деятельности, а где нужно привлекать реставраторов.