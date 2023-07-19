Подмосковье 19 июля 2023, 13:46 Спасатели извлекли зажатого между стеной и обшивкой дома котенка в Дмитрове

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Работники поискового-спасательного поста 270 части «Мособлпожспас» извлекли оказавшегося между стеной и обшивкой дома котенка. Инцидент произошел в поселке Деденево городского округа Дмитров.

По словам начальника подразделения Александра Белова, в единую службу экстренных вызовов обратилась хозяйка частного дома. На протяжении нескольких дней женщина слышала писк животного, но самостоятельно помочь котенку она не смогла. Прибыв на адрес, спасатели разобрали часть стены и вытащили питомца наружу.

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«Спасатели установили, что мурлыка оказался за обшивкой, упав с чердака. Специалисты передали животное 76-летней хозяйке усадьбы, которая накормила и забрала себе обаятельного „пленника“, — отметил Белов.

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