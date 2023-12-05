Подмосковье 05 декабря 2023, 16:41 Спасатели измерили толщину льда на реке Большие Вяземы в Одинцовском округе ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» проверили толщину льда на реке Большие Вяземы. Она достигла 15 сантиметров. Однако ходить по льду все еще опасно, поскольку он промерзает неравномерно.

Спасатели продолжают следить за обстановкой на водных объектах в Одинцовском округе. Проверку толщины льда проводят регулярно.

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Жителям рекомендуют соблюдать осторожность вблизи водоемов и не выходить на лед в одиночку, в темное время суток и сильный снегопад.

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