Подмосковье 05 декабря 2023, 09:19 Спасатели измерили толщину льда на озере Сенеж ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСП-267 «Мособлпожспас» проверили акваторию озера Сенеж в Солнечногорске и измерили толщину льда. О результатах замера сообщил заместитель начальника части Сергей Яшин.

В выходные дни толщина ледового панциря на озере Сенеж составила 13-14 сантиметров. Во время патрулирования акватории спасатели поговорили с рыбаками и напомнили им правила безопасного поведения у водоема. Отдыхающим вручили памятки с алгоритмом действий при внештатных ситуациях на льду.

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Спасатели рекомендуют не рисковать своей жизнью и дождаться крепких морозов, при которых образуется прочный лед.

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