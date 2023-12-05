05 декабря 2023, 09:19
Спасатели измерили толщину льда на озере Сенеж
Работники ПСП-267 «Мособлпожспас» проверили акваторию озера Сенеж в Солнечногорске и измерили толщину льда. О результатах замера сообщил заместитель начальника части Сергей Яшин.
В выходные дни толщина ледового панциря на озере Сенеж составила 13-14 сантиметров. Во время патрулирования акватории спасатели поговорили с рыбаками и напомнили им правила безопасного поведения у водоема. Отдыхающим вручили памятки с алгоритмом действий при внештатных ситуациях на льду.
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Спасатели рекомендуют не рисковать своей жизнью и дождаться крепких морозов, при которых образуется прочный лед.
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Спасатели
Солнечногорск
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