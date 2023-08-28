Подмосковье 28 августа 2023, 18:54 Спасатели из Сергиева Посада вывели из леса заблудившуюся пенсионерку Unsplash

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Работники «Мособлпожспаса» совместно с добровольцами из отряда «ЛизаАлерт» вывели из леса заблудившуюся пенсионерку. Женщина потерялась в районе садового товарищества «Ивашково-3» Сергиево-Посадского городского округа.

В единую службу экстренных вызовов поздно вечером обратилась пенсионерка. Она собирала грибы в лесу, заблудилась и не могла найти дорогу домой в течение четырех часов.

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«Хорошо, что 63-летняя женщина взяла с собой в лес заряженный телефон. Специалистам удалось определить ее примерное местонахождение и сузить район поиска», — заявил заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части Сергей Шумов.

Он рассказал, что спасатели работали на отклик и пенсионерку нашли при помощи звуковых сигналов.

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