Подмосковье 16 февраля 2023, 11:32 Спасатели из Сергиева Посада вернули инвалиду просидевшего двое суток на дереве кота

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Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» из Сергиева Посада спасли кота, который двое суток просидел на верхушке тополя и не мог спуститься самостоятельно. Животное в целости и сохранности возвращено хозяину-инвалиду.

Поздно вечером в единую службу «Система-112» позвонил местный житель и попросил помочь. Его кот Васька, испугавшись собак, вскарабкался на макушку тополя и просидел там уже 48 часов.

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«Хозяин животного имеет инвалидность, поэтому самостоятельно не мог выручить любимца. Один из наших спасателей без лестницы забрался на дерево и снял кота, который жалобно мяукал», — рассказал заместитель начальника ПСЧ Сергей Шумов.

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Едва увидев землю, Васька побежал домой.