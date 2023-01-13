Подмосковье 13 января 2023, 18:25 Спасатели из Подольска победили на ведомственной спартакиаде «Мособлпожспас» в 2022 году

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Итоги спартакиады среди работников территориальных управлений подвел «Мособлпожспас». Победителем ведомственного первенства 2022 года стало ТУ № 14 из Подольска.

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Первый замначальника «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что сотрудники в течение всего года соревновались по шести видам спорта, включая стрельбу из винтовки, лыжи и бег.

«В результате первое место занял спортивный коллектив территориального управления № 14, в чьей копилке две победы, два вторых места и одно третье», — подытожил результаты спартакиады Беловошин.

На втором месте по сумме баллов оказалась команда ТУ № 8, у которой одно первое место и два третьих. Третьим стали спасатели из управления № 7 — у них два вторых места по ходу соревнований.

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