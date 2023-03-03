Подмосковье 03 марта 2023, 10:34 Спасатели из Подмосковья рассказали о признаках хрупкого льда

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Спасатели из Подмосковья провели патрулирование на водоемах региона 3 марта. Рыбакам напомнили, как распознать опасные места с хрупким льдом.

Спасатели пообщались с рыбаками и рассказали им об утончении льда. Первый замначальника службы Анатолий Плевако рассказал, что покрытие стало хрупким из-за перепадов температуры.

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«Рыбаки же, которые до того момента, как найдут подходящее место, просверлят не один десяток лунок, буквально рискуют собственной жизнью, так как провалиться под лед на такой ненадежной поверхности — проще простого», — отметил он.

Распознать самые опасные места можно по темным пятнам на поверхности льда и по его игольчатой структуре, которая появляется из-за периодического подтаивания и замерзания.

«При ударе пешней, такая поверхность рассыпается на множество мелких иголок-льдинок. При этом чем длиннее льдинки, тем слабее ледяное покрытие. Рыбаку, обнаружившему такой лед, следует немедленно покинуть этот участок», — сказал спасатель.

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