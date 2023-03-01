Эксклюзив 01 марта 2023, 13:20 Спасатели из Подмосковья провели призывающий солнце флешмоб в первый день весны

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели необычный флешмоб в первый день весны. На поле в Щелковском городском округе они выложили огромное солнце из пожарных рукавов, чтобы приблизить смену морозов на теплые дни.

«Мы ехали с очередного выезда. На улице было очень холодно, и мы решили помочь погоде. Выложили на снегу солнце, чтобы оно притянуло тепло и чтобы поскорее погода на улице была не с минусом, а уже с плюсом. Тем более сегодня первый весенний день», — рассказал командир пожарно-спасательной части № 300 Егор Смолянинов.

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Огромное светило растянулось на снегу, символизируя приход календарной весны. Дело осталось за малым — дождаться тепла.

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