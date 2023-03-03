Подмосковье 03 марта 2023, 14:07 Спасатели из Подмосковья помогли женщине попасть в квартиру с захлопнувшейся дверью

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Жительница Луховиц обратилась за помощью в «Мособлпожспас». Она оказалась без ключей на лестничной площадке с захлопнувшейся дверью.

Начальник части Валерий Осипов рассказал, что женщина вышла на пару минут к соседке — в этот момент дверь захлопнулась, а ключей с собой не оказалось.

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«Прибыв на место вызова, спасатели убедились у соседей, что пострадавшая — собственница жилья. Затем работники противопожарно-спасательной службы с помощью механического инструмента вскрыли входную дверь и обеспечили доступ гражданки в собственную квартиру», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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