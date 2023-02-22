Подмосковье 22 февраля 2023, 09:53 Спасатели из Подмосковья напомнили рыбакам о правилах поведения на льду

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Сотрудники «Мособлпожспас» провели патрулирование на 53 водоемах Подмосковья. Рыбакам напомнили о важности соблюдения правил безопасности на льду.

Первый заместитель начальника службы Анатолий Плевако рассказал, что спасатели также проверили толщину льда. Она варьируется от нуля до 62 сантиметров.

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«При этом даже в тех местах, где лед достаточно толстый, есть вероятность провала, так как сама структура замерзшей поверхности является пористой, а значит — хрупкой. Сами рыбаки в беседах со спасателями отметили, что во многих местах лед похож на замерзшую шугу», — добавил он.

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Любителям зимней рыбалки посоветовали избегать опасных мест и не быть самонадеянными. Им напомнили о том, как спасти человека, провалившегося под лед, при помощи подручных предметов.

«Кроме этого, спасатели посоветовали любителям зимней рыбалки не собираться группами, не высверливать лунки близко друг к другу и не выезжать на лед водоема на транспорте», — отметил он.

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