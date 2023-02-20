20 февраля 2023, 10:12
Спасатели из Подмосковья напомнили правила зимней рыбалки
Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические визиты на водоемы Подмосковья. На них отдыхающим напомнили правила безопасной рыбалки.
Первый заместитель начальника службы Вадим Беловошин рассказал, что наибольшей популярностью у рыбаков пользуются крупные водоемы. Для их безопасности спасатели регулярно проверяют толщину льда и ведут беседы.
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«Для тех, кто серьезно увлекается зимней рыбалкой, это целое событие — приехать половить рыбку. Они экипируются всевозможными снастями, запасаются провизией, устанавливают на льду палатки и сидят над лунками часами», — отметил он.
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Сотрудники ведомства рассказывают рыбакам о том, на каких участках лед тоньше и куда лучше не ходить. Также им напоминают об осторожном использовании обогревательных приборов в палатках.
«Напомнили жителям Подмосковья, что выезд на лед водоемов на транспортных средствах строго ограничен законом. Все эти наставления необходимы для того, чтобы предотвратить происшествия на реках и озерах, сохранить жизнь и здоровье наших граждан», — добавил Беловошин.
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