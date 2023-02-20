Подмосковье 20 февраля 2023, 10:12 Спасатели из Подмосковья напомнили правила зимней рыбалки

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Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические визиты на водоемы Подмосковья. На них отдыхающим напомнили правила безопасной рыбалки.

Первый заместитель начальника службы Вадим Беловошин рассказал, что наибольшей популярностью у рыбаков пользуются крупные водоемы. Для их безопасности спасатели регулярно проверяют толщину льда и ведут беседы.

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«Для тех, кто серьезно увлекается зимней рыбалкой, это целое событие — приехать половить рыбку. Они экипируются всевозможными снастями, запасаются провизией, устанавливают на льду палатки и сидят над лунками часами», — отметил он.

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Сотрудники ведомства рассказывают рыбакам о том, на каких участках лед тоньше и куда лучше не ходить. Также им напоминают об осторожном использовании обогревательных приборов в палатках.

«Напомнили жителям Подмосковья, что выезд на лед водоемов на транспортных средствах строго ограничен законом. Все эти наставления необходимы для того, чтобы предотвратить происшествия на реках и озерах, сохранить жизнь и здоровье наших граждан», — добавил Беловошин.

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