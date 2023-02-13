Подмосковье 13 февраля 2023, 12:03 Спасатели из Подмосковья напомнили об опасности маневров на снегокатах

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Из-за сильных снегопадов в Подмосковье появились стихийные снежные горки. С них жители катаются на разных приспособлениях, среди которых снегокаты. Об опасности такого развлечения жителям напомнили сотрудники «Мособлпожспаса».

Замначальника службы Сергей Прокопюк рассказал, что спасатели регулярно напоминают жителям о правилах безопасности во время катания с горок. Так, использовать снегокаты не рекомендуется, так как сани с рулем и полозьями могут зацепиться за корни деревьев, арматуру и камни.

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«Специалисты также советовали не использовать снегокаты на горках с трамплинами. С этого транспортного средства сложно спрыгнуть на большой скорости, а при резком торможении есть риск перевернуться через голову и получить травму», — добавил он.

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