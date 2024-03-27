Подмосковье 27 марта 2024, 14:54 Спасатели из Одинцова провели учения на объектах с массовым пребыванием людей Пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Сотрудники одинцовского Мособлпожспаса провели учения по эвакуации и отработке действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей. Тренировку провели в культурно-досуговом центре имени Кобзона в селе Успенское.

Командир 244-й пожарно-спасательной части Владислав Беляев разъяснил план действий при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации. Спасатели провели инструктаж и занятия с персоналом учреждений, а также напомнили правила использования средств пожаротушения.

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Начальник части уточнил, что подобные учения необходимы для того, чтобы все люди в чрезвычайной ситуации смогли быстро принимать грамотные решения, которые сохранят здоровье и жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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