05 мая 2023, 16:35
Спасатели из Ногинска провели флешмоб ко Дню Победы
Мособлпожспас оригинально поздравил ветеранов, военнослужащих, участников СВО и жителей Богородского округа с 9 Мая. Спасатели выложили из пожарных рукавов цифру 78 к годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Спасатели из Ногинска провели флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Участие в нем приняли восемь работников территориального управления № 6.
Они сняли на видео, как выкладывают из пожарных рукавов цифру 78, и поздравили всех с праздником.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
Спасатели
Флешмобы
Богородский
Реклама
Реклама