Подмосковье 05 мая 2023, 16:35 Спасатели из Ногинска провели флешмоб ко Дню Победы

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Мособлпожспас оригинально поздравил ветеранов, военнослужащих, участников СВО и жителей Богородского округа с 9 Мая. Спасатели выложили из пожарных рукавов цифру 78 к годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Спасатели из Ногинска провели флешмоб, приуроченный ко Дню Победы. Участие в нем приняли восемь работников территориального управления № 6.

Они сняли на видео, как выкладывают из пожарных рукавов цифру 78, и поздравили всех с праздником.

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