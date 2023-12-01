Подмосковье 01 декабря 2023, 17:37 Спасатели из Наро-Фоминска прошли аттестацию ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСЧ-278 «Мособлпожспас» прошли аттестацию на право проведения аварийно-спасательных работ. Испытания состоялись по месту дислокации подразделения в поселке Васильчиново в Наро-Фоминском городском округе.

ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас"

«Прошли проверку соответствия обязательными требованиями, подтвердили наличие нормативной базы и технического оснащения. В практической части экзамена спасатели продемонстрировали свои профессиональные навыки, в том числе выезд по тревоге, поиск и ликвидация очага возгорания, действия при дорожно-транспортных происшествиях», — рассказал замначальника территориального управления № 2 Егор Ефимов.

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В итоге все работники подразделения подтвердили свою профпригодность.

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