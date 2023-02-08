Подмосковье 08 февраля 2023, 18:56 Спасатели из Мытищ помогли подростку освободить застрявший в катушке ниток палец

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Сотрудники службы «Мособлпожспас» из Мытищ выехали на вызов из поселка Нагорное, где 14-летняя девочка не смогла освободить палец, намертво застрявший в катушке ниток. К моменту приезда спасателей фаланг посинел и опух, причиняя боль испуганному подростку.

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Случай произошел 7 февраля, вечером. Старший смены ПСЧ-315 Алексей Аверин рассказал, что в единую службу экстренных вызовов позвонила девочка, которая во время занятия рукоделием просунула палец в катушку ниток и не смогла вытащить. Фаланг пальца оказался сильно сдавлен, он опух и болел.

«Прибыв на место происшествия, спасатели осмотрели руку ребенка. Успокоив девочку, начали слой за слоем срезать нитки с бобины, а затем кусачками разделили пластиковый стержень и освободили палец», — пояснил Аверин.

Медицинская помощь юной рукодельнице не понадобилась.

В январе губернатор Андрей Воробьев поблагодарил «Мособлпожспас» за обеспечение безопасности во время массовых крещенских купаний в Подмосковье.