Подмосковье 25 января 2023, 17:06 Спасатели из Можайска вернули домой упавшего в колодец котенка

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Сотрудники компании «Мособлпожспас» вытащили из колодца упавшего котенка. Случай произошел в деревне Захарьино под Можайском.

Спасатели ПЧ-308 рассказали, что днем 24 января по номеру 112 позвонил владелец частного дома из деревни Захарьино. Он сообщил, что в его колодец провалился соседский кот семи месяцев и ему необходима помощь.

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«Колодец состоял из восьми колец, и водой было заполнено только первое. Котенок держался за выступ между кольцами и жалобно мяукал», — говорит начальник ПЧ-308 Роман Протасевич.

При помощи альпинистского снаряжения старший смены Вячеслав Ратников спустился в колодец и достал бедолагу. Оказавшись на земле, кот вырвался из рук и убежал. Хозяйка питомца поблагодарила спасателей за помощь, а собственник колодца пообещал впредь плотно закрывать крышку люка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил «Мособлпожспас» за обеспечение безопасности во время массовых крещенских купаний в Подмосковье.