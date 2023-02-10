Подмосковье 10 февраля 2023, 16:53 Спасатели из Люберец прошли аттестацию в учебном центре «Мособлпожспаса»

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В учебном центре «Мособлпожспаса» прошли аттестацию 35 спасателей из Люберец. На этот раз экзамены сдавали только прошедшие обучение работники и специалисты, отработавшие на должности три года.

«Все спасатели не реже чем один раз в три года обязаны подтвердить или при желании повысить свою квалификацию», — сообщил начальник управления профподготовки и аттестации Александр Кангин.

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На экзаменах спасатели работали с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом в узких пространствах, на высоте в снаряжении альпиниста, оказывали первую помощь пострадавшим. Также кандидаты демонстрировали свои знания о пожарах, психологии раненого, теории его спасения и радиационно-химической и биологической защиты.

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В итоге все спасатели справились с испытаниями. Четыре человека повысили квалификацию до третьего класса. Один человек получить звание спасателя второго класса и еще один — первого.

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