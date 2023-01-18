Подмосковье 18 января 2023, 13:31 Спасатели и водолазы проверили крещенские купели в Подмосковье

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Специалисты «Мособлпожспаса» принимают активное участие в подготовке крещенских купаний в Подмосковье. Спасатели будут обеспечивать безопасность мероприятий 18 и 19 января.

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Работники 201-й пожарно-спасательной части 17 января помогли оборудовать прорубь на озере Дивное в Балашихе. При помощи бензопил спасатели вырезали две купели, в которые затем поместили деревянные сходни. Из большого куска льда изготовили крест.

Водолазы специализированного ПСО № 1 обследовали дно крещенских купелей по заявкам муниципалитетов. Благодаря помощи специалистов иордани очищены от мусора и колющих предметов. В некоторых прорубях установили подводное освещение.

В этом году в Подмосковье подготовят 226 мест для крещенских купаний. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность мероприятий, что будет выполнено в том числе силами «Мособлпожспаса».

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