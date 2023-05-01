Подмосковье 01 мая 2023, 01:31 Работники «Мособлпожспаса» спасли пострадавшего в ДТП в Одинцове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили водителя из машины после ДТП в деревне Волково Одинцовского городского округа. Автомобилист не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в фонарный столб.

По словам старшего смены 224-й пожарно-спасательной части госучреждения Екатерины Станкевич, местные жители сообщили об инциденте в единую службу «Система-112» вечером 28 апреля. После столкновения водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне.

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«Прибыв на место происшествия, спасатели отключили аккумуляторную батарею авто во избежание возгорания, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали 45-летнего мужчину из салона и, зафиксировав пострадавшего на носилках, транспортировали его в машину скорой помощи. Пострадавшего с подозрением на закрытые переломы конечностей и рваные раны головы доставили в больницу», — добавила Станкевич.

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