Подмосковье 23 января 2023, 09:40 Жителям Подмосковья напомнили об опасности катания со стихийных горок

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Спасатели Подмосковья провели беседы с жителями о том, чем может закончиться спуск с опасной ледяной горки. Полученные на них травмы ежегодно приводят детей и их родителей к травматологу с ссадинами и переломами.

Первый замначальника «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что, несмотря на то что спасатели регулярно избавляются от стихийных горок в Подмосковье, они образуются в новых местах. Катание на них может быть опасно. Он отметил, что многие спуски ведут на хрупкий лед водоемов или проезжую часть.

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«Люди почему-то уверены, что они крайне внимательны и вовремя успеют затормозить или что тюбинг никогда не докатится до речки. Также экстремалы-любители не сомневаются в своих способностях маневрирования между растущими на склоне деревьями. Однако дыма без огня не бывает, и спасатели не зря ежедневно проводят разъяснительную работу с населением», — подчеркнул спасатель.

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Вадим Беловошин отметил, что чаще всего на таких горках страдают дети. Они подскакивают на кочках, вылетают на дороги, врезаются в деревья.

«Неприспособленная специально для катания снежная трасса представляет собой непредсказуемый "аттракцион", где ценой забавы может стать здоровье или даже жизнь. Каждую зиму в травмпункты попадают ребята с ссадинами, переломами, сотрясениями головного мозга, компрессионными переломами позвоночника», — добавил он.

Опасное катание может завершиться проблемами с опорно-двигательным аппаратом, поэтому важно прислушаться к рекомендациям спасателей и не рисковать здоровьем.

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