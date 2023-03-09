Подмосковье 09 марта 2023, 09:19 Спасатели предупредили об изменении структуры льда на водоемах Подмосковья

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Работники «Мособлпожспас» проверили толщину льда на водоемах в Подмосковье утром 9 марта. Специалисты отметили, что покрытие рек и озер стало более пористым, что может быть опасно для любителей зимней рыбалки.

«Под действием осадков ледовая поверхность, подтачиваемая снизу течениями, становится пористой, игольчатой и пропитанной водой. Такой покров, как правило, не выдержит веса человека», — рассказал замначальника «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

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Во время патрулирования спасатели напомнили встреченным рыбакам о правилах безопасности при выходе на лед. Нельзя выходить на поверхность водоема по темноте, а также во время туманов, снегопадов и дождей. Нужно внимательно осмотреться, оценить цвет льда, наличие вмерзших предметов или растительности. Если рыбаков несколько, нужно идти с интервалом не менее трех-пяти метров друг от друга. Прочность покрытия необходимо проверять пешней.

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