Подмосковье 05 марта 2023, 14:51 Спасатели «Мособлпожспаса» Подмосковья провели профилактические рейды в местах катаний с ледяных горок

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В Подмосковье спасатели «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в местах катания жителей со снежных и ледяных горок, чтобы предотвратить несчастные случаи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Замначальника противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин отметил, что работники выявили те возвышенности, катание с которых может быть небезопасным, и провели профилактические беседы.

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«Катаясь с несанкционированных склонов, отдыхающие зачастую не обращают внимания на потенциальные опасности, основываясь на том, что каждую зиму проводят здесь время и не помнят даже, чтобы с кем-то произошел несчастный случай. Получается, что для того, чтобы у людей включился инстинкт самосохранения, должна произойти трагедия? Беду легче предупредить, чем потом кусать локти и сожалеть о том, что вовремя не последовали советам спасателей», — сказал Сорокин.

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Он отметил, что чаще всего стихийные горки образуются в оврагах и на береговых откосах. На таких горках могут встречаться кустарники, деревья, припорошенные снегом камни и ямы, корни и другие посторонние предметы. Во время катания есть риск зацепиться за препятствие, и тогда санки или снегоход резко изменят траекторию движения.

«Чтобы избежать подобных инцидентов, следует более ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности своих детей и выбирать для катания специально оборудованные трассы», — подчеркнул Игорь Сорокин.

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