Подмосковье 20 февраля 2023, 15:17 Бездомного мужчину с инсультом спасли в подвале в Сергиевом Посаде

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Спасатели «Мособлпожспас» направили в больницу бездомного мужчину, который целую неделю пролежал в подвале с инсультом. Случай произошел в Сергиевом Посаде 20 февраля.

В единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились сантехники. Они работали в подвале многоквартирного дома на улице Новоугличское шоссе и нашли обездвиженного мужчину. На место выехали работники ПСЧ-233 и полиция.

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Когда спасатели спустились в подвал, они нашли бездомного с признаками инсульта. Он провел здесь уже около недели. Однако вытащить человека из подвала оказалось непросто, потому что помещение было очень узким и напоминало лабиринт.

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«С помощью гидравлического инструмента перекусили металлические прутья решетки подвального окна и на мягких носилках вытащили пострадавшего. Потом перенесли мужчину в автомобиль скорой помощи», — пояснил заместитель начальника ПСЧ-233 Сергей Шумов.

Бездомного направили в Сергиево-Посадскую районную больницу. Там ему окажут медицинскую помощь.