Подмосковье 01 мая 2023, 03:26 Спасатели «Мособлпожспаса» вытащили застрявшую в качелях шестилетнюю девочку Unsplash

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли шестилетней девочке выбраться из подвесных качелей. Инцидент произошел в парке города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.

По словам замначальника 233-й пожарно-спасательной части госучреждения Сергея Шумова, в единую службу «Система-112» обратился местный житель. Мужчина рассказал, что во время прогулки его дочь оказалась на качелях и не смогла из них выбраться.

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«Прибыв на место вызова, работники дежурной смены с помощью слесарного инструмента аккуратно разобрали сидение, освободив малышку, после чего собрали качели обратно. Медицинская помощь девочке не требовалась», — добавил Шумов.

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