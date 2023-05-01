01 мая 2023, 03:26
Спасатели «Мособлпожспаса» вытащили застрявшую в качелях шестилетнюю девочку
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли шестилетней девочке выбраться из подвесных качелей. Инцидент произошел в парке города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.
По словам замначальника 233-й пожарно-спасательной части госучреждения Сергея Шумова, в единую службу «Система-112» обратился местный житель. Мужчина рассказал, что во время прогулки его дочь оказалась на качелях и не смогла из них выбраться.
Реклама
«Прибыв на место вызова, работники дежурной смены с помощью слесарного инструмента аккуратно разобрали сидение, освободив малышку, после чего собрали качели обратно. Медицинская помощь девочке не требовалась», — добавил Шумов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
Дети
Сергиев Посад
Реклама
Реклама