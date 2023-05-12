Подмосковье 12 мая 2023, 05:30 Спасатели «Мособлпожспаса» помогли пострадавшему в ДТП в Дмитрове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшему в ДТП. Инцидент произошел в среду 10 мая вблизи деревни Кончинино городского округа Дмитров.

По словам заместителя начальника 270-й пожарно-спасательной части Леонида Белова, на перекрестке автотрассы А108 автомобиль Nissan Qashqai столкнулся с грузовиком МАЗ. Водитель кроссовера получил травмы различной степени тяжести.

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«Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумулятор поврежденного легкового автомобиля во избежание возгорания. Затем работники подразделения извлекли 54-летнего водителя Nissan из салона, зафиксировали его на носилках и транспортировали в машину скорой помощи. Пострадавшего с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и перелом ноги доставили в Дмитровскую городскую больницу», — отметил Белов.

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