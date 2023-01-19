Подмосковье 19 января 2023, 17:22 Спасатели помогли обеспечить безопасность во время крещенских купаний в Подмосковье

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Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы помогли предотвратить несчастные случаи во время крещенских купаний 18 и 19 января. Они обеспечили безопасность в 130 местах.

Спасатели дежурили у купелей на реке Истре у Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. О работе спасателей рассказал начальник поисково-спасательного отряда Сергей Тепленин. Он сообщил, что водолазы обследовали купели на наличие травмирующих объектов, установили подводное освещение, проверили прочность перил и ступеней.

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«Работники службы оперативного обеспечения установили пять палаток, оснащенных тепловыми пушками и мебелью для переодевания. С вечера 18 января и весь следующий день спасатели дежурили у купелей, находясь в готовности оказать помощь купающимся», — сказал он.

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На озере Дивное в Балашихе безопасность обеспечили сотрудники 201-й пожарно-спасательной части. Они установили у купелей стойки освещения, развернули палатки с обогревом и помогали жителям выходить из воды.

В Люберцах сотрудники 232-й спасательной бригады дежурили на Наташинских прудах. Там обустроили теплые раздевалки и угостили людей горячим чаем.

В некоторых округах спасатели работали вместе с казачьими обществами, полицией и врачами. Всего сотрудники «Мособлпожспаса» следили за безопасностью в 130 местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил силовиков за высокий уровень безопасности в праздничные дни в Подмосковье. По словам губернатора, все крещенские мероприятия обошлись без происшествий.

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