Подмосковье 11 мая 2023, 01:31 Спасатели из Можайска помогли заблудившемуся 82-летнему мужчине вернуться домой ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли потерявшегося пожилого мужчину, который страдает от возрастного нарушения памяти. Инцидент произошел в городском округе Можайск 9 мая.

По словам заместителя начальника подразделения Романа Протасевича, в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратилась жительница деревни Денисьево с сообщением, что ее 82-летнии супруг ушел в магазин и заблудился. Об этом ей сообщил муж по телефону.

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«Пенсионер объяснил, что находится на дороге, покрытой щебнем и не знает, как вернуться домой», — добавил Протасевич.

Спасатели лично связались с мужчиной, он попытался максимально в деталях описать местность, в которой находится. Работники подавали сигнал через громкоговорители и объезжали все возможные территории до тех пор, пока не нашли пропавшего.

«Пожилой человек стоял в кювете одной из грунтовых дорог, расположенных в районе населенного пункта. В медицинской помощи он не нуждался, и спасатели доставили пенсионера домой», — отметил заместитель.

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