Подмосковье 10 января 2023, 16:53 Спасатели дважды за сутки помогли жителям Подмосковья разблокировать захлопнутые двери

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Спасатели «Мособлпожспаса» дважды за день выезжали на помощь жителям Подмосковья для деблокировки дверей в Павловском Посаде и Орехово-Зуеве.

Житель Павловского Посада обратился за помощью для деблокировки двери в квартире пожилой родственницы, которая не отвечала на звонки. Оказалось, что женщина упала и не смогла самостоятельно подняться, рассказал замначалника теруправления Андрей Федосов.

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«Оказалось, что пенсионерка упала в комнате и не могла самостоятельно подняться. Спасатели осмотрели женщину и перенесли на кровать. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась», — поделился он.

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Второй раз спасатели помогли жителям города Дрезна в Орехово-Зуеве. Там в квартире с заклинившей щеколдой находился 11-летний мальчик.

«Оперативно прибыв по указанному женщиной адресу, работники дежурной смены быстро деблокировали дверь, используя спасательный инструмент, предоставив матери возможность попасть домой к сыну», — рассказал спасатель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый детский госпиталь в Красногорске станет местом работы для лучших врачей. Туда пригласят высококвалифицированных специалистов, которые будут помогать юным пациентом со всей страны.