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    24 июля 2020, 17:11

    Спасатели Дубны провели учения на железнодорожном переезде

    Алена Собкалова , Ольга Панина

    Во время учений спасатели должны были как можно быстрее распилить машину на части, снять крышу, вырезать двери, чтобы вытащить из салона пострадавших людей. Тренировку провели в реальных условиях.
    Спасатели Дубны провели учения на железнодорожном переезде | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Спасатели должны приехать через две минуты после вызова. Плюс еще время, чтобы освободить людей. Передать пострадавших в руки медиков — основная задача.

    Учения провели на железнодорожных путях неслучайно. В автомобильных авариях на переездах гибнут сотни людей. Такие ДТП по статистике дают наибольший процент пострадавших.

    Легковая машина полностью выгорает за четыре минуты. Чтобы помочь людям выбраться, у спасателей на вооружении — пенный огнетушитель, гидравлические ножницы. Это позволяет извлечь пострадавших из машины быстрее.

    Есть нормативы — 30-40 минут. На тренировке два экипажа — пожарные и спасатели — справилась за семь.

    Новости SMI.FM