24 июля 2020, 17:11
Спасатели Дубны провели учения на железнодорожном переезде
Во время учений спасатели должны были как можно быстрее распилить машину на части, снять крышу, вырезать двери, чтобы вытащить из салона пострадавших людей. Тренировку провели в реальных условиях.
Спасатели должны приехать через две минуты после вызова. Плюс еще время, чтобы освободить людей. Передать пострадавших в руки медиков — основная задача.
Учения провели на железнодорожных путях неслучайно. В автомобильных авариях на переездах гибнут сотни людей. Такие ДТП по статистике дают наибольший процент пострадавших.
Легковая машина полностью выгорает за четыре минуты. Чтобы помочь людям выбраться, у спасателей на вооружении — пенный огнетушитель, гидравлические ножницы. Это позволяет извлечь пострадавших из машины быстрее.
Есть нормативы — 30-40 минут. На тренировке два экипажа — пожарные и спасатели — справилась за семь.