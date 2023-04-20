20 апреля 2023, 10:01
Спасатели деблокировали дверь запертой квартиры с ребенком в Подмосковье
Сотрудники «Мособлпожспас» деблокировали запертую дверь в квартиру, где находился двухлетний ребенок. За помощью в Систему-112 обратилась жительница Дубны.
По словам женщины, она вышла в подъезд на пару минут, и за это время ребенок закрыл дверь на внутренний замок.
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Как рассказал замначальника службы Александр Проценко, спасатели смогли быстро деблокировать ее и обеспечить доступ в квартиру обеспокоенной матери.
«С малышом все было в порядке, медицинская помощь не потребовалась», — добавил он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
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