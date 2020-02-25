Выходить на лед нельзя! Спасатели Балашихи рассказали об опасностях весенней рыбалки
Об опасностях весенней рыбалки спасатели Балашихи рассказали во время профилактического рейда по предупреждению несчастных случаев на водоемах возле водно-спасательной станции на реке Пехорке.
Исполняющий обязанности начальника управления Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Балашихи Михаил Аксенов отметил, что хотя традиционные рейды по профилактике на тонком льду обычно начинаются в марте, но из-за теплой зимы в этом году патрулирование начали раньше.
Толщина льда отслеживается в ежедневном режиме. Около водно-спасательной станции на реке Пехорке она составляет 23 сантиметра. «Но если осенью это крепкий лед, то для весны это небезопасная толщина, потому что лед рыхлый, неоднородный и опасный», — подчеркнул Михаил Аксенов.
По словам и. о. начальника управления Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Балашихи, проведение рейдов зависит от погоды, в среднем спасатели обходят водоем три раза в день. Опасность на льду угрожает не только рыбакам, но и лыжникам, конькобежцам и детям, играющим у берега, где лед тоньше всего.
Профилактические рейды по предупреждению несчастных случаев на водоемах сотрудники Балашихинского пожаро-спасательного гарнизона спасательных станций города проводят регулярно.