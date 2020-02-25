    25 февраля 2020, 12:34

    Выходить на лед нельзя! Спасатели Балашихи рассказали об опасностях весенней рыбалки

    Юлия Смирнова

    Из-за теплой зимы лед на реках начал таять раньше обычного. Спасатели Балашихи предупредили, что опасность провалиться грозит не только рыбакам, но и лыжникам, и просто гуляющим около берега. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
    Выходить на лед нельзя! Спасатели Балашихи рассказали об опасностях весенней рыбалки

    Об опасностях весенней рыбалки спасатели Балашихи рассказали во время профилактического рейда по предупреждению несчастных случаев на водоемах возле водно-спасательной станции на реке Пехорке.

    Исполняющий обязанности начальника управления Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Балашихи Михаил Аксенов отметил, что хотя традиционные рейды по профилактике на тонком льду обычно начинаются в марте, но из-за теплой зимы в этом году патрулирование начали раньше.

    Толщина льда отслеживается в ежедневном режиме. Около водно-спасательной станции на реке Пехорке она составляет 23 сантиметра. «Но если осенью это крепкий лед, то для весны это небезопасная толщина, потому что лед рыхлый, неоднородный и опасный», — подчеркнул Михаил Аксенов.

    По словам и. о. начальника управления Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Балашихи, проведение рейдов зависит от погоды, в среднем спасатели обходят водоем три раза в день. Опасность на льду угрожает не только рыбакам, но и лыжникам, конькобежцам и детям, играющим у берега, где лед тоньше всего.

    Профилактические рейды по предупреждению несчастных случаев на водоемах сотрудники Балашихинского пожаро-спасательного гарнизона спасательных станций города проводят регулярно.