Подмосковье 18 июня 2023, 00:35 Спасатели Балашихи освободили палец ребенка из терки для овощей ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Накануне работники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили палец годовалого ребенка из ячейки терки для овощей. Случай произошел в Балашихе.

О случившемся сообщила мама малыша. Женщина рассказала оператору «Системы-112», что готовила на кухне еду, а любопытный ребенок дотянулся до оставленной без присмотра металлической терки для овощей и просунул в одну из ячеек пальчик. Самостоятельно освободить руку непоседы не удалось.

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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы успокоили плачущего малыша и при помощи специального инструмента аккуратно разрезали металл вокруг пальца, освободив ручку мальчика из своеобразного капкана», — сообщил старший смены пожарно-спасательной части Олег Калмыков.

Юному жителю Балашихи медицинская помощь не понадобилась.

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