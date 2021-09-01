Спасателей из Чехова наградили за сокращение летних пожаров на 20%

Спасателям из Чехов вручили ценные подарки, грамоты и благодарственные письма от главы городского округа и главного управления МЧС по Подмосковью. Летом они снизили число пожаров на 20%, а гибель людей удалось сократить в два раза.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

С приходом осени закончился самый пожароопасный период. За всю проделанную работу пожарным и спасателям вручили награды.

Начальник ступинского управления «Мособлпожспас», которое обслуживает территорию Чехова, Игорь Тимофеев отметил, что летний период удалось пройти успешно.

Мы смогли обстановку стабилизировать и не допустить возгорания в лесах и в поселениях. Провели огромную профилактическую работу, огромную работу по предупреждению лесных и торфяных пожаров Игорь Тимофеев.

В октябре в селе Шарапово заработает пожарно-спасательный пост 311. И первым подарком для всего коллектива стал новый пожарный автомобиль. Его приобрели на средства областного бюджета.

Глава округа Григорий Артамонов поблагодарил спасателей за их добросовестный труд.

Хочется выразить слова благодарности за труд, ответственный подход и самоотдачу. Несмотря на экстремальные температурные режимы, на территории городского округа не произошло ни одного природного пожара Григорий Артамонов.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

В этом году в Чеховском округе, благодаря пожарным, в летний период количество возгораний сократилось на 20%.