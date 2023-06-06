Подмосковье 06 июня 2023, 00:04 Спасатель «Мособлпожспаса» победил на соревнованиях по гиревому спорту во Владимире архив Валерия Тереньева

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Спасатель поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий Терентьев стал победителем Мировой серии гран-при по гиревому спорту «Владимирский лев». Турнир прошел во Владимире.

«Являясь двукратным чемпионом Европы по жиму лежа, победителем Кубка мира по пауэрспорту среди ветеранов и многократным победителем различных спортивных турниров, Валерий Терентьев не перестает активно заниматься спортом. В настоящее время для себя он выбрал гири», — сообщил начальник части Андрей Ватутин.

Во Владимире Терентьев выступил в полумарафоне, который включал в себя рывок 16-килограммовой гири на протяжении 30 минут без отдыха. В итоге он сделал 493 подъема и занял первое место в категории «Ветераны».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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