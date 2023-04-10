Подмосковье 10 апреля 2023, 16:32 Спасатель из Подмосковья взял серебро на фестивале по силовым видам спорта в «Лужниках» фото из архива Валерия Терентьева

Читать 360tv в

Работник части № 313 «Мособлпожспаса» Валерий Терентьев стал серебряным призером на фестивале «Мастер спорта», который прошел в спортивном комплексе «Лужники». Спасатель выступал в категории «ветераны».

Начальник ПСЧ-313 Андрей Ватутин рассказал, что Валерий ранее уже становился двукратным чемпионом Европы по жиму лежа, победителем Кубка мира по пауэрспорту среди ветеранов и многократным победителем различных спортивных турниров.

Реклама

На московском фестивале Терентьев выступил в двух номинациях. Первое задание заключалось в толчках от груди двух 16-килограммовых гирь — спасатель выполнил 65 повторений за 10 минут. Во втором задании нужно было тянуть снаряд весом 20 килограммов максимальное количество раз за 12 минут — спортсмен сделал 209 повторов.

По результату соревнований Валерий Терентьев занял второе место в обеих дисциплинах.

Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.