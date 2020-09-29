За 50 лет спас тысячи детских жизней: история народного доктора из Коломны

Михаил Кудин — педиатр из Коломны. Он работает врачом больше 50 лет. За это время он спас тысячи детских жизней. В округе его называют народным доктором. Для своих пациентов педиатр всегда на связи.

Источник фото: телеканал «360»

Михаил Кудин заведует инфекционным отделением Коломенской ЦРБ. 8 октября больница отметит свое 90-летие. Врач помог сделать отделение для борьбы с СOVID-19.

«Он очень внимательный. В любое время дня и ночи можно обратиться, и ты всегда получишь помощь, отзывчивый, полный ответ. Трудно сейчас найти внимательных докторов, педиатров особенно», — рассказала Юлия Агапова, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Михаил Кудин родился в небольшом селе в многодетной семье. Мама часто болела, наверное, поэтому, рассказал Михаил Кудин, он выбрал такую профессию. Думал о хирургии, но не хватило баллов для поступления. Видимо, так было нужно, чтобы именно этот человек с большим сердцем стал детским врачом.

«Ни у одного доктора хладнокровие не вырабатывается. То, что случилось у меня 30-40 лет назад на дежурстве, неблагоприятный исход какой-то, все это у меня перед глазами. Меня во время интернатуры оставили одного на индивидуальном посту возле тяжелого ребенка, зная, что будет неблагоприятный исход. До сих пор ребенок у меня перед глазами, до сих пор тактильно чувствую тепло его кожи, его взгляд», — рассказал Михаил Кудин, заведующий инфекционным отделением ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ».

Источник фото: телеканал «360»

На пике карьеры Михаил Кудин занимал руководящие посты, но кабинетная жизнь не для него. В свободное время консультировал, потом взял паузу, чтобы защитить докторскую, после на высокую должность так и не вернулся. Решил — помогать детям куда важнее.

Жена Михаила Викентьевича работает в лаборатории ЦРБ: проводит анализы, которые супруг потом использует в работе. Они уже 45 лет вместе. Никакого секрета нет — только любовь. Это, говорит Михаил Кудин, главное и в семье, и в работе.