Подмосковье 07 апреля 2024, 12:11 Спартакиаду по настольному теннису провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках состоялась спартакиада среди работников местных предприятий и организаций. Мероприятие провели в центре ракеточных видов спорта Space. В нем приняли участие шесть команд.

Открытие турнира состоялось при поддержке заслуженного деятеля физической культуры и спорта Московской области Валентина Герасимова. Он подчеркнул значимость соревнований, отметив их роль в популяризации здорового образа жизни и спорта, а также в мотивации и укреплении командного духа среди работников.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Развитие спорта в Химках — одно из приоритетных направлений работы главы Дмитрия Волошина, администрации города и Совета депутатов. Это подтверждается не только организацией важных спортивных мероприятий, но и содействием в проведении любительских и корпоративных турниров», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Спартакиада продолжится до конца апреля, и по ее итогам определят лучшие команды и индивидуальных победителей.

Уже состоялись соревнования по лыжным эстафетам, бадминтону и стрельбе из лазерного пистолета, а впереди участников ждут состязания по футболу, плаванию и легкой атлетике.

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