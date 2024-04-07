07 апреля 2024, 12:11
Спартакиаду по настольному теннису провели в Химках
В Химках состоялась спартакиада среди работников местных предприятий и организаций. Мероприятие провели в центре ракеточных видов спорта Space. В нем приняли участие шесть команд.
Открытие турнира состоялось при поддержке заслуженного деятеля физической культуры и спорта Московской области Валентина Герасимова. Он подчеркнул значимость соревнований, отметив их роль в популяризации здорового образа жизни и спорта, а также в мотивации и укреплении командного духа среди работников.
«Развитие спорта в Химках — одно из приоритетных направлений работы главы Дмитрия Волошина, администрации города и Совета депутатов. Это подтверждается не только организацией важных спортивных мероприятий, но и содействием в проведении любительских и корпоративных турниров», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.
Спартакиада продолжится до конца апреля, и по ее итогам определят лучшие команды и индивидуальных победителей.
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