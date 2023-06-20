20 июня 2023, 14:50
Спартакиада среди 7 команд летних школьных лагерей прошла в Химках
Спартакиада школьников «Звонкое лето» прошла в Химках. Участие в соревнованиях приняли семь команд из летних школьных лагерей.
Турнир проводится в Химках уже 10 лет подряд.
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«Это уже стало доброй традицией, проведение таких мероприятий. Ребята веселые, радостные и рвутся в бой», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Финал прошел в школе «Лига первых». Ребята соревновались в мини-футболе, волейболе, шашках, шахматах и других видах спорта.
«Очень большая нагрузка была в течение учебного года. И детям, конечно, нужна двигательная разгрузка, эмоции», — сказала главный судья спартакиады Наталья Аристова.
Детей разделили на две возрастные категории: до 12 лет и старше. Победители получили кубки и медали, а все участники — памятные подарки. Теперь сильнейшие атлеты представят Химки на областных соревнованиях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион повысил выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом.
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