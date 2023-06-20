Подмосковье 20 июня 2023, 14:50 Спартакиада среди 7 команд летних школьных лагерей прошла в Химках

Читать 360tv в

Спартакиада школьников «Звонкое лето» прошла в Химках. Участие в соревнованиях приняли семь команд из летних школьных лагерей.

Турнир проводится в Химках уже 10 лет подряд.

Реклама

«Это уже стало доброй традицией, проведение таких мероприятий. Ребята веселые, радостные и рвутся в бой», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Финал прошел в школе «Лига первых». Ребята соревновались в мини-футболе, волейболе, шашках, шахматах и других видах спорта.

«Очень большая нагрузка была в течение учебного года. И детям, конечно, нужна двигательная разгрузка, эмоции», — сказала главный судья спартакиады Наталья Аристова.

Детей разделили на две возрастные категории: до 12 лет и старше. Победители получили кубки и медали, а все участники — памятные подарки. Теперь сильнейшие атлеты представят Химки на областных соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион повысил выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».