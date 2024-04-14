Подмосковье 14 апреля 2024, 16:52 Спартакиада по плаванию среди работников предприятий прошла в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках прошла спартакиада по плаванию для работников местных предприятий, учреждений и организаций. Мероприятие состоялось в просторном бассейне спорткомплекса «Родина».

В состязаниях приняли участие команды из Научно-производственного объединения имени Лавочкина и «Энергомаша», Управления физической культуры и спорта округа, Академии гражданской защиты МЧС России, Российской международной академии туризма и конструкторского бюро «Искра».

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Спартакиаду открыл заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов, который подчеркнул значимость плавания как безопасного и полезного вида спорта для городских жителей.

Соревнования выявили лучших пловцов среди участников. В женской категории на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Анастасия Симон из Российской международной академии туризма. Среди мужчин на ту же дистанцию первенство заняли представители Ууправления физической культуры и спорта Химок. Быстрее всех оказался Виталий Троицкий, следом по времени лучшие результаты у Никиты Прокофьева и Сергея Прокофьева.

Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что спартакиада является частью обширной программы по развитию спорта в Химках, которую активно поддерживают глава города Дмитрий Волошин, администрация и совет депутатов.

Кроме плавания, в рамках спартакиады прошли еще два турнира: легкоатлетическая эстафета и соревнования по дартсу, где также были определены победители и призеры.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С первого апреля объект доступен для жителей.

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