Подмосковье 17 апреля 2024, 16:34 Спартакиада по кросс-спринту среди работников предприятий прошла в Химках Спартакиада по кросс-спринту прошла в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Пять команд предприятий, учреждений и организаций Химок приняли участие в спартакиаде по кросс-спринту. Мероприятие прошло в парке «Дубки».

Участникам необходимо было найти все контрольные пункты, расположенные на карте. Команда управления физической культуры и спорта заняла 1-е место. Ей противостояли сборные научно-производственных объединений имени Лавочкина и «Энергомаш», Российской международной академии туризма и машиностроительного конструкторского бюро «Искра».

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«В Химках спартакиада трудовых коллективов проходит с 2009 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Приятно видеть, что столько людей, несмотря на высокую занятость, находят время на спорт, соревнования и добиваются в этом деле высоких результатов», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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