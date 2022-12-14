Подмосковье 14 декабря 2022, 15:13 Спальный корпус отеля в мещанском стиле построят в Ленинском округе в 2023 году

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Расписной терем под названием «Дом мещанина Поляшова» появится на территории отеля «Орловский» в Ленинском округе. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

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Двухэтажный деревянный особняк площадью 416 квадратных метров с эркерами и башенкой будет украшен деревянной резьбой, имитирующей народный орнамент и кружево. Новый корпус будет сделан в стиле расписного терема, построенного крестьянином Поляшовым в 1903 году. В здании разместят 11 номеров для отдыхающих. Завершить работы планируется в мае 2023 года.

Застройщиком выступит компания «Октекс». Инвестиции в проект составят 24 миллиона рублей.

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