Сожжение чучела, блины из печи и скоморохи. Около 15 тысяч человек отметили Масленицу на озере Сенеж

Несметное число блинов, 200 килограммов варенья и масштабное огненное шоу. Народные гуляния прошли с большим размахом в подмосковном Солнечногорске. Масленицу широко встретили возле озера Сенеж участники «Активного долголетия» со всего региона.

На Масленицу заготовили зажигательный танцевальный флешмоб. Но это — только разогрев перед серьезным баттлом. Пенсионеры состязались в частушках. Весело и с задором! Лучший хор тут так и не нашли. Всем — благодарственная грамота и теплые слова.

Источник фото: телеканал «360»

«Настроение замечательное! Флешмоб великолепный. Мы очень рады, что приехали сюда. Мы приехали из Мытищ. Ехали, конечно, долго, но мы очень рады, что попали сюда», — поделился участник «Активного долголетия» из г. о. Мытищи Александр Баженов.

Торжество у жемчужины Подмосковья собрало около 15 тысяч человек. Официальный представитель российского МИДа стала бороться с певцом Стасом Костюшкиным за почетный статус — друг Солнечногорья.

Источник фото: телеканал «360»

«Обидно стало, что не назвали, как Стаса Костюшкина, другом Солнечногорска. А потом я подумала, что, а какой я друг Солнечногорска? Я здесь местный житель. Поэтому все правильно сказали. Я как местный житель хочу, во-первых, попросить прощения, во-вторых, поздравить с праздником, пожелать хорошего настроения», — сказала на сцене официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А руководитель регионального комитета по туризму Наталья Галкина радовалась последнему снегу. Подловили ее перед походом к русской печи с блинами.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот здесь видите снег, видите? Реально чувствуется. Светит солнце, да. Я в очках была. Реально чувствуется, что ты провожаешь зиму и встречаешь весну. В общем-то, это и есть та традиция этого праздника. Я буду участвовать в забавах, и как раз хочу попробовать сейчас блин», — поделилась руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина.

На сцене зрителей впечатлило силовое экстрим-шоу. Атлеты на сцене ловко гнули сковородки, ложились на гвозди голой спиной и разбивали бетон на теле. Оказывается, не перевелись еще богатыри на земле русской. Добавил жару глава Солнечногорья Владимир Слепцов. Сам сломал биту об колено.

Источник фото: телеканал «360»

Частушки здесь пели не только пенсионеры, но и те, кто хотел получить пышный, да румяный символ Масленицы. Так что блин тут надо было еще заслужить. Кстати, мучное гости готовили и сами в настоящей русской печи, да на чугунной сковородке. Блины достались всем желающим. Чтобы блины были слаще, на торжестве раздавали 200 килограммов варенья. Ну, а сгоняли наеденное гости в масленичных забавах: и канат тягали, и валенки метали, и на хаски катались.

Позитивом заряжали красочные скоморохи, ходулисты и ростовые куклы. Яркой кульминацией Масленицы стало грандиозное фаер-шоу и торжественное сожжение чучела. Проводы зимы феерично завершились на замерзшем озере в огне.