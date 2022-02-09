Жители Подмосковья смогут создавать в МФЦ электронные дубликаты документов

Подмосковье первым в России стало применять систему «Витрина данных» для получения документов из МФЦ в личном кабинете на портале госуслуг. А вскоре жители смогут создавать в этих офисах электронные дубликаты нужных им бумаг.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что пока «Витрину данных» используют не для всех государственных услуг, но их список вырастет.

«Жители Подмосковья могут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, в личном кабинете на сайте госуслуг. Это стало возможным благодаря «Витрине данных», — объяснила она.

Она подчеркнула, что скоро жители смогут обращаться в МФЦ для создания электронных дубликатов бумажных документов.

При дальнейших обращениях для получения услуги предоставлять оригиналы документов не потребуется, будет достаточно электронных дубликатов Ирина Каклюгина.

Пилотный проект уже доступен в 10 МФЦ, расположенных в Бронницах, Дмитрове, Долгопрудном, Фрязине, Егорьевске, Ивантеевке, Дубне, Шатуре, Шаховской и Щелкове. Проект курирует Министерство госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.