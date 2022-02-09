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    09 февраля 2022, 10:16

    Жители Подмосковья смогут создавать в МФЦ электронные дубликаты документов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье первым в России стало применять систему «Витрина данных» для получения документов из МФЦ в личном кабинете на портале госуслуг. А вскоре жители смогут создавать в этих офисах электронные дубликаты нужных им бумаг.

    Жители Подмосковья смогут создавать в МФЦ электронные дубликаты документов | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что пока «Витрину данных» используют не для всех государственных услуг, но их список вырастет.

    «Жители Подмосковья могут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, в личном кабинете на сайте госуслуг. Это стало возможным благодаря «Витрине данных», — объяснила она.

    Она подчеркнула, что скоро жители смогут обращаться в МФЦ для создания электронных дубликатов бумажных документов.

    При дальнейших обращениях для получения услуги предоставлять оригиналы документов не потребуется, будет достаточно электронных дубликатов

    Ирина Каклюгина.

    Пилотный проект уже доступен в 10 МФЦ, расположенных в Бронницах, Дмитрове, Долгопрудном, Фрязине, Егорьевске, Ивантеевке, Дубне, Шатуре, Шаховской и Щелкове. Проект курирует Министерство госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.