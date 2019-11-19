Создавать рабочие места и новые предприятия. Подмосковье подвело бизнес-итоги 2019 года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье подвел итоги работы в 2019 году.

Проверок стало меньше, но и оставшиеся могут фатально ударить по развивающемуся бизнесу — даже из-за негрубых нарушений. Несогласованный рекламный щит, например, чреват штрафом в миллион рублей. Хотя по закону контрольно-надзорные органы сначала должны просто предупредить. И это только один из крайне чувствительных вопросов в повестке экспертного совета уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье почти полмиллиона предприятий. Работу каждого контролируют надзорные ведомства, у которых вполне законные причины не проявлять излишнюю лояльность. Евгений Тюменцев, руководитель Ростехнадзора, сразу налаживает диалог.

«Сокращение проверок с нашей стороны воспринимается как радостное событие, связанное с ослаблением контроля, а значит, и к требованиям безопасности», — говорит Евгений Тюменцев.

На самом деле, радоваться нечему — с начала года Ростехнадзор выявил больше 200 фальсифицированных протоколов об аттестации предприятий. Документы были просто куплены на рынке — то есть сотрудники этих производств не имели права даже на работу выходить. Впрочем, это скорее исключения. Другой вопрос, что другим, по-настоящему ответственным предпринимателям из-за некоторых устаревших требований надзорных органов элементарно времени не хватает, чтобы вести бизнес — столько нужно оформить бумаг. И тут в помощь «регуляторная гильотина» — пересмотр законов.

«Конечно, мы хотим сделать так, чтобы Московская область была более привлекательным регионом для инвестиций из зарубежных стран и из других субъектов РФ, потому что для нас очень важно создавать сегодня рабочие места, открывать новые предприятия для того, чтобы люди работали там, где живут, а не часами ездили в Москву, оставляли там свои налоги», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Источник фото: телеканал «360»

В целом то, что бизнес-климат в Московской области сегодня «идет на поправку» — уже понятно. В национальном рейтинге регион поднялся с 9-го на 7-е место. А это значит, что контрольно-надзорным ведомствам и уполномоченному есть что обсудить на перспективу.