Подмосковье 19 июля 2023, 15:17 Создательница яблоневого сада Ивантеевского лесопитомника Ирина Исаева скончалась на 89-м году жизни Ивантеевский лесопитомник

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Доктор сельскохозяйственных наук, садовод-практик, инициатор коллекционного яблоневого сада Ивантеевского лесопитомника Ирина Сергеевна Исаева скончалась на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области. Также она известна в литературном мире как автор книг «Мой сад день за днем», «Сад 21 века», «Новые культуры в нашем саду», «Традиционные культуры для вашего сада» и «Ваш любимый сад».

Ирина Сергеевна родилась в 1935 году в семье селекционера плодовых культур Сергея Ивановича Исаева, который разработал более 40 уникальных сортов яблонь, посаженных в четверти садов средней полосы страны. Садовод-практик посвятила жизнь сохранению и популяции коллекции отца. Она возвела сады в монастырях Тверской, Калужской и Ивановской областей, лично обучая монахинь посадке и уходу за деревьями.

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Ирина Сергеевна внесла огромный вклад в восстановление Ивантеевского лесопитомника, специалист дала множество полезных советов и консультаций по растениеводству востребованных культур. В сентябре 2018 года на территории заложили яблоневый сад коллекции сортов С. И. Исаева, где растет более 30 видов плодов.

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