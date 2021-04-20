Юбилей в этот день, 20 апреля, отмечает выдающийся ученый, конструктор Юрий Семенов. Ему исполняется 85 лет. Почти 50 лет он посвятил ракетно-космической технике, из них более 40 — пилотируемой космонавтике.

Юрий Семенов родился в городе Торопце Калининской (Тверской) области. Он окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика».

Ученый является ведущим разработчиком пилотируемых кораблей «Союз», космических пилотируемых комплексов «Салют» — «Союз» — «Прогресс».

Юрий Семенов создал космическую станцию «Мир». Этот проект академик называет своим главным достижением. Все, что придумали и отработали на «Мире», позже применили при разработке МКС, которая пришла на смену.

За время своей научной деятельности Семенов написал более 200 научных трудов. Он является академиком РАН и Международной академии астронавтики.

Более 40 лет Юрий Семенов трудился в Подмосковье. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в 2005 году академику присвоили звание почетного гражданина Московской области. Он также является почетным гражданином города Королева.

Юрий Семенов — Герой Социалистического Труда. У него множество орденов, медалей и званий. Академик — заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Долгое время ученый работал генеральным конструктором научно-производственного объединения «Энергия» Министерства общего машиностроения СССР. После 1991 года он стал генеральным директором и генеральным конструктором НПО «Энергия» государственного комитета РФ по оборонным отраслям промышленности.

А начиная с 1994 года Юрий Семенов был президентом, руководителем головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королева» Федерального космического агентства. Эту должность академик занимал до 2005 года.